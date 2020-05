XALIMANEWS- Après sa sortie d’hôpital, le député Moustapha Guirassy lance une plateforme communautaire pour combattre le coronavirus.

Ainsi, dans le cadre de la lutte contre le Covid19, l’ancien ministre et patron de l’IAM lance la plateforme de collecte des données terrain « Mon quartier Zéro cas ».

En collaboration avec l’Oncav et le ministère de la santé, l’activité consiste à mobiliser les ASC et les associations, autour des chefs de quartier pour mener des actions de communication, de sensibilisation de proximité et le renseignement quotidien via la plateforme de la situation dans le quartier, de la configuration des espaces à risque, de la manifestation des signes de la maladie chez certains et des difficultés rencontrées dans la lutte contre l’épidémie.