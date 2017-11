XALIMANEWS : Malgré 48 frappes tentées (!), Cristiano Ronaldo est encore resté muet dimanche dernier à Santiago-Bernabeu, lors de la victoire 3-0 du Real Madrid face à Las Palmas.

S’il a inscrit six buts en quatre matches de Ligue des champions, le Portugais peine en Liga, où il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise en sept rencontres depuis le début de saison, le 14 octobre dernier à Getafe (1-2).

Très agacé par cette situation, « CR7 », qui n’a pas franchement célébré les réalisations de ses coéquipiers face aux joueurs des Canaries, n’en a pas pour autant perdu sa légendaire confiance en lui.

D’après l’émission El Transistor de la Onda Cero, il aurait ainsi parié à ses partenaires qu’il allait finir meilleur buteur du championnat espagnol et battre ainsi son grand rival Lionel Messi, qui possède pourtant une confortable avance au classement du Pichichi (12 buts en 11 matches, soit 3 de plus que Simone Zaza, deuxième meilleur buteur).

Un pari presque insensé pour le champion d’Europe 2016, qui va devoir compter sur une sévère baisse de régime de l’Argentin et sur une insolente réussite de sa part pour le remporter…

BBC + Griezmann/Gameiro + Suarez + Ben Yedder = 12 goals.

Still not enough to beat Messi ?

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) 7 novembre 2017