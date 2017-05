Cristiano Ronaldo ne pratique jamais la langue de bois. “Nous sommes meilleurs que la Juventus. Il faudra le démontrer”, a confié CR7 devant les caméras de Real Madrid TV.

Cristiano Ronaldo ne doute jamais. À quatre jours de la finale de la Ligue des Champions entre la Juventus et le Real Madrid (20h45), CR7 s’est librement exprimé sur le choc tant attendu de Cardiff.

“Il faut aborder le match avec humilité mais nous devons démontrer notre caractère et que nous sommes meilleurs. Avoir trop d’humilité n’est pas bon non plus. C’est une excellente équipe mais je crois que nous sommes meilleurs que la Juve. Il faudra le démontrer. J’ai le sentiment que nous allons réaliser un grand match et que l’on va gagner”, a lâché Cristiano Ronaldo devant les caméras de Real Madrid TV ce mardi.

“Je me sens mieux”

La forme physique des deux équipes sera l’une des clés du match samedi prochain. “Tous les joueurs qui ont joué cette saison, ce sont des décisions prises par le coach. Je me sens mieux physiquement par rapport aux dernières saisons. C’était une gestion intelligente de Zidane. J’espère aider l’équipe en marquant des buts samedi”, a poursuivi CR7.

Il a ajouté: “Il y aura beaucoup de tension le jour du match. Pour le moment, je préfère ne pas trop penser à la finale. Remporter la Liga nous a apportés plus de tranquillité. Maintenant, nous avons une chance unique, exceptionnelle. Nous voulons devenir la première équipe à gagner deux Ligues des Champions d’affilée.”