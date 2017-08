Tweet on Twitter

XALIMANEWS-L’affaire a failli être noyée par la campagne électoral qui alimente toujours les débats dans les quartiers Fass et Dares Salam à Rufisque. Au cœur de l’incident qui aboutira à un homicide, Omar Dia un Halpullar enraciné dans ses traditions et qui ne peut souffrir qu’on peut Wolof dans la maison de son oncle. Son enracinement excessif l’a conduit à commettre un homicide. Sa victime, un jeune de 20 ans, Sadio Diallo avec qui, il cohabite.

Selon L’Observateur, le jour du drame l’attention de Omar Dia avait été attirée par une discussion dans la langue de Kocc que son colocataire avait engagée dans le salon avec des amis en compagnie de qui il suivait les programmes à la Télé. Suffisant pour soulever l’ire de Omar Dia qui le somme de vider les lieux s’il n’arrête pas de discuter en Wolof. Le jeune garçon s’exécute et se dirige vers la sortie en se chaussant. Alors qu’il nouait ses lacets, Omar Dia rouge de colère s’introduit dans la cuisine, s’arme d’un pilon et assène de violents coups à Sadio Diallo lui fracassant le crane. Après deux jours d’hospitalisation, il a rendu l’âme. Omar Dia a été déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt pour homicide volontaire.

