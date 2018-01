XALIMANEWS : L’instance dirigeante du football mondial a annoncé que les 32 nations qualifiées à la Coupe du monde 2018, dont le Sénégal, sont attendues en Russie, les 27 et 28 février prochain, pour une réunion de travail avec la Fifa et le Comité local d’organisation du prochain mondial, prévu du 14 juin au 15 juillet.

La réunion de travail prévue à Sotchi avec la Fifa et les staffs des trente-deux(32) nations qualifiées pour la prochaine Coupe du monde en Russie aura lieu les 27 et 28 février», rapporte un communiqué de la Fifa parcouru par « L’AS ».

Il s’y ajoute que cette rencontre doit valider «les horaires définitifs de tous les matchs de la phase de groupes ». En effet, les sélections et les staffs sont invités à prendre part aux ateliers prévus à cette occasion, la Fifa devant par la suite trancher sur les difficultés posées suite à la première rencontre tenue après le tirage au sort.

La correspondance indique que des interrogations ont été formulées concernant «l’obligation pour les sélections de dormir la veille ou l’avant-veille du match dans la ville concernée, la possibilité ou non de s’entrainer sur les terrains des stades officiels, et le dépôt d’une pré-liste de 30 ou 35 joueurs à soumettre à l’instance internationale avant la mi-mai ».