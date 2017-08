XALIMANEWS- Placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur le saccage des bureaux de vote à Touba le jour des législatives du 30 juillet, l’ancien Président Abdoulaye Wade plaide pour la libération de Serigne Assane Mbacké.

Il a envoyé dans la ville sainte Mes Madické Niang et El Hadji Amadou Sall, pour s’enquérir de la situation et le tenir informé des développements, souligne les Echos.

En sus, le Pds a sorti un communiqué pour exiger la libération du « Karimiste ».

« Après de multiples tracasseries et une nuit passée au commissariat de Mbacké, en violation du Code électoral, Macky Sall veut coûte que coûte lui faire payer son choix de demeurer dans le Pds », déclarent les partisans de « Gorgui» qui ajoutent que le Chef de l’État et son gouvernement, «tentent de trouver des boucs émissaires pour justifier le saccage de certains bureaux à Touba par des populations exaspérées et en colère contre ce qui leur apparaissait comme un déni de justice ».