XALIMANEWS- En bonne posture après le match aller, Liverpool n’a pas flanché mercredi contre Hoffenheim à Anfield avec un large succès (4-2, 6-3 score cumulé). Les Reds retrouvent donc la C1, le club allemand est reversé en Ligue Europa.

Trois ans après sa dernière participation, Liverpool va entendre de nouveau la musique emblématique de la Ligue des champions. Le club anglais s’est qualifié mercredi à la faveur d’une victoire contre Hoffenheim, quatrième surprise de la dernière édition de Bundesliga. Déjà vainqueur en terre allemande (2-1), les Reds ont rapidement pris le large car ils menaient déjà 3-0 à la 21e minute de jeu.

Hoffenheim a mal abordé cette rencontre (voir plus bas) et le trident offensif de Liverpool, composé de Sadio Mané, Mohamed Salah et Roberto Firmino en ont profité pour mettre d’emblée une grosse pression sur le camp allemand. La vitesse de l’ailier sénégalais a permis aux Reds de se procurer des occasions dans les premières minutes. Avec un peu de réussite, le milieu international allemand Emre Can a été le premier à faire trembler les filets d’Oliver Baumann sur une frappe déviée par un défenseur adverse.

Le joueur : Sadio Mané

L’international sénégalais a dynamité la rencontre à lui tout seul. Dès la quatrième minute, Mané a obtenu un face-à-face contre Oliver Baumann, remporté par ce dernier. Quelques instants plus tard, il s’est retrouvé dans une position similaire, mais il a eu la bonne idée de feinter une course dans l’axe pour mieux servir Emre Can qui déboulait sur sa gauche. Sur le deuxième et le troisième but, il a été au départ de l’action, réalisant à deux reprises une belle talonnade pour Roberto Firmino. Il aurait pu marquer d’une reprise à la demi-heure de jeu mais sa frappe est encore contrée par le portier allemand.