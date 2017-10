L’attaquant sénégalais de Liverpool Sadio Mané s’est blessé aux adducteurs en sélection et manquera six semaines de compétition.

Coup dur pour Liverpool et pour la sélection sénégalaise : le milieu offensif Sadio Mané, 25 ans, et tout juste nommé parmi les 30 prétendants au Ballon d’or, s’est blessé aux adducteurs et manquera six semaines de compétition.

Sorti en fin de match lors de la victoire du Sénégal face au Cap-Vert (2-0), Mané devrait donc être absent de la double confrontation entre les Lions de la Téranga et l’Afrique du Sud (6 et 10 novembre), décisive en vue de la qualification pour le Mondial 2018.

lequipe.fr