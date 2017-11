Sadio Mané, Sénégal et Liverpool

La star du Sénégal et de Liverpool, Sadio Mané, a eu une belle année 2017, à tel point qu’il a été élu par ses collègues au sein de l’Équipe de l’Année. L’international sénégalais est l’un des deux seuls Africains sélectionnés pour le Ballon d’Or.

Il a également joué un rôle clé lorsqu’il a mené le Sénégal à leur première Coupe du monde depuis 2002.

Mané a marqué quatre fois en neuf matches internationaux.

Ses prouesses

Il a fait preuve d’une résilience à la mesure de son allure fulgurante, de son agilitéenvoûtante et de ses prouesses en fin de match.

Après une première vague d’optimisme, ayant marqué aux deux premiers matches de groupe du Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des Nations, cette année a pris une tournure amère pour Mané.

Son échec décisif en quart de finale contre le Cameroun a permis aux champions d’atteindre les derniers quarts.

Il a inspiré la première victoire de Liverpool depuis son départ pour le Gabon en marquant deux buts lors d’une victoire 2-0 contre les Spurs, avant de remporter des victoires contre Arsenal et Everton.

Année éprouvante

Il a terminé la saison avec 13 buts, son meilleur score de la Premier League. Il avait pourtant manqué pratiquement tout le mois d’avril et de mai après avoir subi une opération au genou.

Néanmoins, Mané est tout de même meilleur buteur du club, partageant cet honneur avec Coutinho, malgré le fait qu’il a aidé les Reds à se qualifier pour la Champions League avec seulement leur deuxième Top 4 en huit ans.

Les titres de Joueur de la saison de Liverpool et le titre de Joueur de la saison décerné par ses pairs ont rapidement suivis.

Au moment de son carton rouge contesté contre Manchester City en septembre, Liverpool affichait en moyenne 2,2 buts en championnat avec Mané dans l’équipe – comparativement à 1,6 lorsqu’il ne joue pas.

Compte tenu des occasions ratées, le joueur de 25 ans est un atout pour Liverpool.

La star sénégalaise espère couronner son année en remportant son premier titre de Footballeur Africain BBC de l’Année 2017 après trois nominations.

