L’équipe nationale du Sénégal, adversaire de celle du Burkina Faso, samedi prochain, pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018, ne décevra pas ses supporters, a assuré l’attaquant sénégalais de Liverpool (élite anglaise), Sadio Mané.

’’Nous sommes conscients de l’attente du public sénégalais. Je peux lui dire que nous n’allons pas le décevoir’’, a promis Mané, interrogé par la télévision française Canal Plus, à la fin du match de championnat contre Arsenal, dimanche.

Il a été l’auteur du deuxième but des Reds de Liverpool, qui ont battu les Gunners d’Arsenal (4-0) en match comptant pour la quatrième journée de Premier League.

Le Sénégal jouera samedi contre le Burkina Faso, le leader de la poule D, avec quatre points (+2) lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Les Lions ont obtenu trois points en deux matchs.

Trois jours plus tard, le mardi 5 septembre, les Etalons du Burkina Faso recevront les Lions pour la quatrième journée de la poule.

Dans cette même poule, le Cap-Vert recevra l’Afrique du Sud, le 1er septembre, avant d’aller jouer contre le même adversaire, le 5 septembre, à Durban.

Seule le premier de la poule se qualifiera à la phase finale de la Coupe du monde prévue en juin 2018 en Russie.

aps.sn