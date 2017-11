Tweet on Twitter

XALIMANEWS : La polémique autour des médicaments impropres à la consommation saisis à Touba Belel, continue toujours d’alimenter la toile.

Suite à la sortie de, de l’Ordre des pharmaciens, qui s’est constitué partie civile, Me Babou avocat de ladite assemblée, renseigne qu’une enquête criminelle sera ouverte. « Il s’agit d’association de malfaiteurs, contrebande, vente illicite de produits pharmaceutiques et trafic international. De gros bonnets sont derrière cette affaire, et le convoyeur originaire de la Guinée Bissau a été arrêté », informe le praticien du droit.

Qui dénonce : « Nous sommes en face d’un système mafieux avec des gens qui servent du poison aux populations de Touba. C’est extrêmement grave. Les commanditaires et les propriétaires de cette drogue, de ce poison, sont tous à Touba. Et je pense que dans cette affaire, Interpol devrait entrer en scène puisqu’il s’agit d’un trafic international. Il faut que les autorités religieuses de Touba bougent ».

Aussi, l’Ordre des pharmaciens a prévu de se rendre à Touba pour informer de la situation le khalife des mourides.