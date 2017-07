Tweet on Twitter

Directeur de campagne de la Coalition Ndawi Askan Wi avec Ousmane Sonko comme tête de liste

N’ayant pu passer les deux (2) tours de la présidentielle de 2012 qu’à travers des coalitions, le premier avec Macky 2012 avec un score de 26,19% et le second avec la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) avec le score de 66,80%, le Président Macky SALL a fait main basse sur l’appareil d’Etat et les richesses de la nation pour donner corps à son parti du nom d’ « Alliance Pour le République » APR.

Son parti – l’APR – n’existe que de nom, parce que n’ayant ni structure, ni responsables confirmés à la base. Pour combler ce vide il s’appuie sur l’appareil d’Etat et finance ses activités avec l’argent du contribuable.

En conséquence tous les directeurs généraux (DG) et Présidents de Conseil d’Administration (PCA) sont désignés responsables régionaux APR pour donner un souffle de vie au parti dans les régions.

Le résultat est que l’APR se confond avec l’appareil étatique et ceux qui l’animent sont ceux qui occupent des positions de pouvoir dans cet appareil. Les moyens financiers, logistiques et humains des sociétés qu’ils dirigent sont mobilisés pour matérialiser la présence du parti sur le terrain.

C’est la voie de la facilité, celle du moindre effort. C’est en cela que c’est honteux .Voici une liste non exhaustive des DG repartis à travers le pays avec la mission de faire des résultats qui garantissent leur maintien à leur poste.

MAIN BASSE SUR L’APPAREIL D’ETAT

Liste non exhaustive des DG responsables politiques APR, le parti du Président de la République (Macky SALL) et leurs bases politiques.

Omar DIOP – DG /SAR Thiès ;

Papa Ciré DIA – DG/Sn Poste Thiès ;

Doudou KA – Administrateur/ FONGIP Ziguinchor ;

Alioune MARA – DG/Patrimoine bâti de l’Etat SICAP ;

Antoine Gueye SAMBA – DG/ASER NGOR ;

Pape Maël DIOP – DG/ADS Fann Point E Amitié;

Dame DIOP – Directeur du fonds de financement Diourbel;

de la formation professionnelle et technique

Maguette BA – DG/Agence national Aquaculture Nguekokh ;

Samba KANTÉ – DG/SAED Louga ;

Maodo Malick MBAYE – DG/ANAMO Thiès;

Abdou Karim SALL – DG/ARTP Mbao;

Cheikh KANTÉ – DG/PAD Fatick;

Mamadou KASSE – DG /SN HLM Tambacounda;

Socé Diop DIONNE – DG/ Agence de la Construction Koungheul ;

des bâtiments et édifices publics du Sénégal

Abdoulaye MBODJ – DG/AIBD Patar Sine ;

Racine TALLA – DG/RTS Wakhinan Nimzat;

Mamadou DIAGNE SY- DG/ IPRES Tivaouane ;

Moussa DIOP – DG /DDD Thiès ;

Cheikh Tidiane BA – DG/DGID Médina/Dakar;

Mamadou Mamour DIALLO – D/Domaines Louga;

Idrissa DIABIRA – D/ADEPM

Lat DIOP – Directeur de la coopération et Guédiawaye ;

des financements extérieurs Direction général du budget

Babacar Pascal DIONE – Chef du Centre des services Thiès ;

fiscaux de Thiès Président du Mouvement Dolil Macky.

Malal KAMARA – DG/ADL Tambacoudna;

Cheikh BAKHOUM – DG/ADIE Grand Yoff;

Moussa BALDE – DG/SODAGRI Président du réseau Kolda;

des universitaires de l’APR

Ckeikh Oumar ANNE – D/COUD Responsable APR Ndioum ;

Abdou Khafor TOURE – Directeur technique Wakhinane Nimzat ;

des opérations du FONGIP

Djiby NDIAYE – DG/Agence des Energies renouvelables

Ousseynou KASSE – Directeur national Bambey ;

de l’Autorégulation et de la biosécurité

Cheikh Issa SALL – D/ADM

Faly SECK – DAGE/Ministère de la gouvernance locale, Ross-Béthio(Walo);

du développement et de l’Aménagement du territoire

Momath BA – DG/APROSI Nioro;

Amadou Lamine DIENG – DG/ANPEJ Nioro ;

Cheikh NDIAYE – DG/CICES Bambey ;

Gallo BA – Directeur SOGIP Touba ;

Pape DIENG – DG/SONACOS

Birame FAYE – DG/AEME Fatick;

Moustapha BA – Directeur du budget Kaolack ;

Mme Aminata Angélique MANGA Administrateur Ziguinchor ;

Général du FONGIP

Maître Boubacar DIALLO – DG/SNR Fatick ;

Amadou BOCOUM – DG/OLAG Matam ;

Amadou Samba KANE – DG/LONASE Matam ;

Mouhamadou Makhtar CISSE – DG/SENEGAL Dagana.

Les voila les DG. Un décret leur a été réservé fixant les émoluments à eux destinés et les mettant dans les conditions d’aisance pour l’accomplissement de leur mission.

Il s’agit du décret n°2012-1314 du 16 novembre 2012 fixant la rémunération des Directeurs généraux, Directeurs, Présidents et membres des Conseils de surveillance des Agences.

Les articles 4 et 5 dudit décret stipulent respectivement :

Article 4 : « Les indemnités des membres des conseils de surveillance des agences d’exécution et structures assimilées sont fixées ainsi qu’il suit :

Catégorie 1 : Président : 2.000.000F CFA /mois,

Membres : 300.000F CFA/session

Catégorie 2 : Président : 1.750.000F CFA /mois,

Membres : 250.000F CFA/ session

Catégorie 3 : Président : 1.500.000F CFA /mois,

Membres : 200.000F CFA/ session

Catégorie 4 : Président : 1.250.000F CFA /mois,

Membres : 150.000F CFA/ session »

Article 5 : « Le salaire net fixe du directeur général ou du directeur est plafonné pour chaque catégorie ainsi qu’il suit :

Catégorie 1 : 5.000.000 Francs CFA;

Catégorie 2 : 4.000.000 Francs CFA ;

Catégorie 3 : 3.000.000 Francs CFA ;

Catégorie 4 : 2.000.000 Francs CFA. »

L’article 8 y ajoute « une prime annuelle de rendement accordée au directeur général ou au directeur d’agence plafonnée à 35% du salaire de base annuel. »

L’article 9 fixe aussi une indemnité de fonction égale à :

60% du salaire pour les directeurs généraux de 4 ème catégorie ;

80% du salaire de base pour les directeurs généraux de 3 ème catégorie ;

110% du salaire de base pour les directeurs généraux de 2 ème catégorie ;

150% du salaire de base pour les directeurs généraux de 1 ère catégorie.

L’article 10 arrête une indemnité de logement de 500.000F CFA pour les directeurs généraux ou directeurs d’Agences, quelle que soit sa catégorie.

Sans commentaire. Sinon dénoncer et se mobiliser pour mettre fin à cette situation scandaleuse.

L’administration sénégalaise, qui féconde en son sein des Ousmane Sonko, est utilisée par l’APR, comme par le PDS et le PS avant, comme propriété d’un parti politique qui est une association privée au service d’une politique néo coloniale et de parasitisme.

C’est pourquoi nous devons sanctionner Benno Bokk Yaakar et toutes les forces politiques rétrogrades acquises au maintien tel quel de cet Etat oppresseur (forces qui avaient menacé les sénégalais qui voulaient participer aux Assises nationales).

Dakar, le 20 juillet 2017