Selon Manchester Evening News, Leroy Sané a battu le record du sprint le plus rapide en Premier League lors de la victoire de Manchester City sur le terrain de Chelsea (0-1), le week-end dernier.

A l’instar de Manchester City qui réussit un départ canon, Leroy Sané est allé très vite sur le terrain de Chelsea (0-1) le week-end dernier. Depuis que les statistiques calculent la vitesse des joueurs (par le biais du système Tracab intronisé en Premier League depuis 2014), aucun joueur n’est allé aussi vite. L’international allemand a été flashé à 35.48km/h lors d’un sprint. Il bat le précédent record co-détenu par Anthony Martial (Manchester United, 35,40km/h) et Jamie Vardy (Leicester). Pour remettre en perspective cette donnée, le quotidien indique que Sané se serait qualifié pour les demi-finales des derniers JO sur 100m s’il était parvenu à maintenir cette pointe de vitesse sur toute la distance.

Walker lance un défi

Sané règle la question du joueur le plus rapide de l’effectif lancée par Kyle Walker la semaine dernière alors qu’il venait de découvrir ses notes sur le jeu FIFA 18. Le latéral propose désormais de défier Sané et Raheem Sterling. « Faisons un 100m pour un organisme de bienfaisance, a-t-il déclaré. Aucun problème. On court tous les trois et je vous garantis que je vais gagner. » Rendez-vous est pris.

