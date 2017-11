Tweet on Twitter

XALIMANEWS : En prélude de la Journée mondiale de lutte contre la pneumonie, qui sera célébrée le 12 novembre, la responsable de la division survie de l’enfant au ministère de la Santé et de l’Action sociale, Aissatou Diop, a soutenu que « la pneumonie tue chaque année 3000 enfants au Sénégal, soit 12 % du total des décès d’enfants de moins de 5 ans ». A l’en croire, ce sont des décès évitables si l’enfant est vite pris en charge dans une structure de santé.

Selon la responsable de la division survie de l’enfant au ministère de la Santé, le « grand problème de la pneumonie, c’est le recours tardif aux soins, mais le traitement est disponible du niveau communautaire jusqu’à l’établissement public de santé ». Elle a expliqué que la pneumonie peut être causée par des virus, des bactéries ou des champignons. « C’est une forme d’infection respiratoire aigüe qui affecte les poumons. Elle peut être évitée par la vaccination, la nutrition adéquate et en tenant compte des facteurs environnementaux », a précisé Dr Diop. Revenant sur les décès d’enfants de moins de 5 ans au Sénégal elle précise que 45 % d’entre eux perdent la vie durant leur premier mois de naissance, 12% meurent de pneumonie avant 5 ans et 8 % décèdent de diarrhée.

Par ailleurs, il faudra noter que, l’édition 2017 va porter sur le thème « Combattre la pneumonie, sauvé des vies ».