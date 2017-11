Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Pour faire face au manque, souvent noté dans des structures de santé, la Pharmacie nationale d’approvisionnement (PNA) a injecté 17 milliards de FCFA pour l’année 2017 dans l’achat de médicaments.

« En cinq ans, la croissance de distribution des médicaments a été élargie aussi bien en terme d’acquisition et de stock de sécurité, Et nous sommes passés de 2012 à 2017 à une enveloppe de près de 17 milliards de FCFA soit à un taux de 97% d’augmentation», a déclaré le docteur Annette Seck Ndiaye. A l’en croire, leur programme « Yeksi Naa» , dont la tournée a débuté à Fatick, devrait les amener à avoir zéro rupture, et des médicaments essentiels au bon moment, au bon endroit, en quantité suffisante.

«Les CRD vont amener les postes de santé et même les districts à comprendre qu’aujourd’hui, toute la stratégie repose sur la mutualisation des ressources. Et, par conséquent, il faut absolument que le fluide produit soit en adéquation avec les flux financiers», a-t-elle indiqué.

Toutefois, Les acteurs du secteur de santé ont saisi l’occasion pour souhaiter que la fabrication des médicaments puisse se faire au niveau local car plus de 90% des médicaments utilisés au Sénégal sont importés. Et exhorte par la même occasion, les centres de santé à faire des efforts dans le remboursement après-vente des produits.