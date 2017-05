Sarah Cissé. Un nom qui n’est pas étranger aux Sénégalais habitués à découvrir la belle silhouette et le joli minois de la présentatrice vedette du journal de la Tfm. Si son personnage suscite beaucoup de fantasmes, elle n’est pas pour autant extravagante cotée vie privée, d’où le mystère qui se cache derrière elle. Et ce que beaucoup de Sénégalais ignorait c’est sa vie sentimentale mouvementée avec déjà trois divorces.

Mais sur ce plan l’employée du groupe futurs médias semble n’avoir rien à se reprocher. Sarah reste positive et remet tout entre les mains du Tout Puissant.

« Je suis très positive. J’avoue que je ne me suis pas posée la question. J’ai eu 3 expériences et je rends grâce à Dieu. On a l’habitude de dire que les divorces, ce sont souvent des échecs et qu’il n’y a pas de vainqueurs. Mais je pense à toutes ces femmes qui, à mon âge, n’ont pas encore connu l’expérience du mariage. Je crois en Dieu. Je suis très spirituelle et je remets tout entre les mains de Dieu. Je me dis que dans ma vie, il était écrit que j’aurais eu 3 ménages peut-être même plus, qui sait? J’accepte mon destin parce que c’est mon destin, mais je ne me pose pas trop de questions », confie t-elle dans les colonnes de l’Observateur tout en s’abstenant de donner les détail de ces échecs en mariage.

A la question de savoir si c’est son caractère « trempée » qui justifie tout cela, Sarah dit avoir la conscience tranquille

« Il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis très longtemps sur ma personne, mes mariages, ma vie. Mais il y a une seule chose qui compte pour moi, c’est le bon Dieu. Je suis très croyante et il y a une chose que je me dis souvent : dormir à poings fermés par les temps qui courent, ce n’est pas donné à tout le monde. Par la grâce de Dieu, j’arrive à dormir sans prendre de médicaments. Le plus important, c’est ma relation au bon Dieu, ensuite, il y a mes parents, ma famille, mes frères et soeurs, que j’adore et qui représentent tout pour moi.

senego