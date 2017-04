Les malfrats reprennent du service à Kédougou. La semaine dernière, trois attaques ont été recensées. La dernière en date a eu lieu dimanche. Quatre brigands, encagoulés et armés de fusils et coupe-coupe, ont fait irruption sur la route Saraya-Kédougou et sommé le convoi du Groupe Emosfk Sarl, en provenance de Moussala, de s’arrêter. Face au refus du chauffeur, les bandits ont ouvert le feu sur le véhicule. Bien tapis dans les buissons, les malfrats semblaient bien au fait de l’itinéraire de l’équipe de recouvrement du Groupe Établissement Mamadou Omar Sall et Frères. Les deux occupants du véhicule neutralisés, les quatre bandits ont minutieusement fouillé l’habitacle et y trouveront un sac contenant 38 millions de FCfa. Ils s’en emparent, rouent l’agent de recouvrement de coups de bâtons et battent en retraite vers la frontière malienne. Alertés, les gendarmes en poste à Saraya rappliquent sur les lieux. Outre les victimes meurtries, des impacts de balles ont été répertoriés à plusieurs endroits du véhicule, notamment sur les pneus, les phares, la batterie et sur la portière droite. Cette attaque a ravivé la psychose chez les commerçants et populations de Kédougou.

“Malgré l”érection des postes de gendarmerie de Saraya, Sabodala et Kharakhéna, les bandits continuent de servir sans crainte, apeurant les entrepreneurs locaux”, dénonce l’opérateur économique, Seydou Sall.

Source: L’Observateur