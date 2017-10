XALIMANEWS : Le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, s’est exprimé sur l’affaire du trafic de mise en liberté éventée à la Cour d’appel. Selon lui, cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive ne restera pas impunie.

« Ce sont des problèmes qu’on observe parfois au niveau de la Justice et qui relèvent des dysfonctionnements du service. Et ici, il y a des agents qui, individuellement, sont à l’origine de ces mauvais comportements », a fait savoir le ministre de la justice dans des propos relayés par Enquête.

« Il y a des personnes qui ont été arrêtées et la lumière va être faite sur cette affaire. Les responsables, qu’ils soient des travailleurs du secteur ou collaborateurs occasionnels, seront jugés conformément aux lois et règlements. Il appartient au tribunal d’établir leur culpabilité en vue d’une sanction ou non », renchérit-il.

Pour rappel, dans ce dossier, plus de 10 individus ont été placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges. Ce, pour association de malfaiteurs, de corruption active, de corruption passive, de faux et usage de faux dans un document administratif et de complicité de ces faits pour certains.