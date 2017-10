Scandaleux !!! Depuis trois jours Khady et sa belle-sœur enceinte de 5 mois vivent dans le désespoir et la déception. La jeune femme, en état de grossesse dit avoir été rejetée par plusieurs structures, refusant de la prendre en charge. Ne pouvant plus continuer de vivre ces faits, elle a débarqué devant les locaux de la Rfm pour crier sa colère contre les structures sanitaires de la capitale sénégalaise.

« Depuis jeudi nous faisons le tour des structures sanitaires mais on nous fait tourner en rond. A chaque étape, on nous remet un papier pour nous renvoyer dans autre hôptal. C’est grave, elle (sa belle-soeur enceinte) est fatiguée et en plus elle n’arrête pas de faire les va-et-vient des hôpitaux. Nous sommes allées à l’hôpital Le Dantec, à Fann, à Principal, à CTO, Abass Ndao, (…), partout personne ne veut nous dire pourquoi on n’est pas reçu», a déploré Khady.

Avec Setal.net