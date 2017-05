Xalima-News-Dans un communiqué, en date du mercredi 3 mai, sur son Internet, African Petroleum (AP), de Frank Timis, a rejeté le contrat signé entre l’Etat du Sénégal et le groupe Français, Total, pour l’exploration du bloc pétrolier de Rufisque.

La compagnie basée à Londres note qu’elle détient “90 % du contrat de recherche et de partage de production d’hydrocarbures sur le bloc Rufisque Offshore Profond”. Et ce contrat reste toujours “actif” jusqu’à ce qu’il soit mis fin par une procédure de résiliation. “A ce jour, la République du Sénégal n’a pas validement adoptée telle procédure de résiliation, et en conséquence, la société réserve ses droits en vertu du contrat de recherche et de partage de production d’hydrocarbures”, peut-on lire sur le texte.

Donc, on comprend pourquoi Thierno Alassane Sall avait refusé de parapher l’accord entre l’Etat du Sénégal et le géant Français, Total.

Cette affaire est loin d’être terminée. Il risque d’avoir d ‘autres rebondissements dans les jours à venir.