Les sénégalais sont, une fois encore, appelés aux urnes le 30 juillet 2017 pour élire les députés de la 13ème législature.

La Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) constate avec amertume que le processus électoral devant mener à ce scrutin est jalonné de difficultés liées au défaut de dialogue entre les acteurs politiques, entrainant ainsi une mésentente sur des éléments clé du système.

Elle déplore cette situation qui laisse planer beaucoup d’incertitudes sur le déroulement du vote.

Consciente du fait que des élections sincères et transparentes sont les seuls gages d’une paix sociale dans notre pays, la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) invite la classe politique sénégalaise à engager des concertations sérieuses sur les dernières étapes du processus pour parvenir à un consensus salutaire pour les populations.

Les invectives et les violences qui émaillent la campagne électorale en cours sont des prémices de crises post électorales si on y ajoute les difficultés d’obtention des nouvelles cartes d’identité et d’électeurs.

C’est pourquoi la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) engage le gouvernement et particulièrement le ministère de l’intérieur en charge de l’organisation des élections, à accélérer les procédures pour garantir aux sénégalaises et sénégalais inscrits sur les listes électorales l’exercice de leur droit de vote le 30 avril 2017.

Et, à défaut de pouvoir disposer des nouvelles cartes d’électeur à l’échéance, que des solutions alternatives soient trouvées pour l’identification des électeurs dans les bureaux de votes.

Sur un autre chapitre, la CNTS se soucie du sort des milliers de travailleurs de la zone franche industrielle menacés de licenciement à l’expiration de la loi n°74-06 du 22 avril 1974 portant statut de la Zone Franche Industrielle de Dakar (ZFID) le 31 décembre 2016 qui va entrainer de facto la fermeture de leur outil de travail.

La CNTS demande au gouvernement de diligenter les mesures de sauvegarde afin de préserver ces milliers d’emplois et éviter aux travailleurs et à leurs familles un drame social aux conséquences dramatiques et à l’économie sénégalaise une perte qui influera certainement sur l’équilibre de la balance commerciale du fait que 80% des produits de ces entreprises sont destinés à l’exportation.

Sur la rémunération des fonctionnaires, la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal insiste sur la publication de l’audit sur le système de rémunération et réclame sa mise en œuvre pour l’équité dans le traitement des agents de l’Etat.

Enfin la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS) adresse ses félicitations aux militantes et militants pour l’éclatante victoire lors des dernières élections générales de représentativité des centrales syndicales du 30 mai dernier.

Elle exhorte les organisations syndicales affiliés et les délégués du personnel dans les entreprise et services à une prise en charge permanente des préoccupations des travailleuses et travailleurs de notre pays.

Fait à Dakar, le 26 juillet 2017