XALIMANEWS-A cinq jours des élections législatives, une bonne partie des électeurs sénégalais peinent à recevoir leur carte d’identité, malgré les promesses et déclarations des autorités compétentes. Pour le mouvement Yen a marre, c’est un scandale. Selon Fadel Barro et consorts, le Sénégal devait dépasser ce niveau de démocratie dit de “tâtonnement, de taf yeungueul et de bricolage”. “C’est honteux pour ce pays chanté pour la rigueur de son administration territoriale qui a organisé deux alternances démocratiques”, note-t-on dans un communiqué.

Et de signaler : “Un scrutin qui est parti pour être l’un des plus chaotiques au vu des derniers développements marqués par une situation indescriptible au niveau des commissions de distribution des cartes d’électeurs, dans les caravanes et meetings politiques et enfin par la remise en question de l’Etat dans ses prérogatives républicaines du fait de ses manquements”.

Dans le sillage, Y’en a marre alerte sur “la série d’attaques, de menaces et de violations graves des lois de notre pays sans que l’autorité ne s’autosaisisse pour rétablir l’ordre républicain”. Malheureusement, diront Fadel Barro et ses camarades, le spectacle qu’offrent certains acteurs impliqués dans le processus, est aux antipodes de la conscience collective indique le document.

Face à ces dérives qui s’accentuent, malgré les appels à la raison et au respect des valeurs démocratiques, le Mouvement Y’en a marre tient le régime de Macky Sall comme le seul responsable.

– Responsable de la violence impunie lors de la campagne électorale ;

– Responsable des risques de contentieux futurs ;

– Responsable des risques de trouble le jour du vote, souligne la déclaration.

“A cinq jours des élections législatives, les électeurs sont désemparés devant le tâtonnement dans le dispositif mis en place pour la distribution des cartes. Il est révoltant et indigne pour notre démocratie de constater cette distribution sélective en cours. Il s’y ajoute la légèreté avec laquelle le personnel censé participer à la bonne marche de ce processus est choisi au point de jeter un discrédit sur leur choix, du fait de leur manque d’expérience pour des responsabilités aussi importantes”, a-t-on précisé dans le communiqué.

C’est pourquoi, selon le mouvement Yen a marre, il urge d’y remédier le plus rapidement possible afin que le contrat social sénégalais soit préservé.

Ainsi, Y en a marre exige de l’Etat de la fermeté et de l’exemplarité. “Que le ministre de l’Intérieur démissionne ! Lui, le premier responsable de ce capharnum électoral

Aux citoyens sénégalais, Yen a marre demande de rester mobilisés. Ces citoyens qui sont les seuls garants de notre démocratie doivent poursuivre leur combat, en se battant pour avoir leur carte et aller voter. Sama carte damay voté ! Qu’il pleuve ou qu’il neige, nous allons prendre nos cartes et nous irons voter. Y en a marre est solidaire de toutes les initiatives citoyennes pour la distribution des cartes. Le Mouvement continue de dérouler son programme “Sama carte Damay voté” qui consiste à accompagner les citoyens jusqu’au jusqu’aux urnes. Partout dans le pays, nous demandons aux sénégalais d’investir les lieux de distribution et de veiller à l’effectivité de leur droit de vote.

Il n’y a pas de destin forclos, il n’y a que des responsabilités désertées”.