Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, « ce jeudi 21 décembre 2017, il sera procédé à la séance d’écoute de l’album REMIX du chanteur Elage Diouf. Cet opus de cinq (05) titres vous replongera dans l’univers musical éclectique de l’enfant des HLM. La manifestation aura lieu au BARRAMUNDI, à partir de 17 heures. Elage Diouf sera de la partie… »

Ma musique en est une du monde; une musique qui touche le cœur, peu importe la langue. Par des pièces festives qui mêlent des influences de multiples cultures, des sons chauds et dansants qui donnent envient de bouger et d’être bien. C’est ce que je souhaite pour moi, pour ma famille, pour la planète.

Élage Diouf, un sensationnel musicien sénégalais aux influences américaines

Maître percussionniste, l’auteur, compositeur et interprète d’origine sénégalaise Élage Diouf s’installe au Canada en 1996, pour poursuivre une carrière musicale qui s’épanouit toujours aujourd’hui.

Sa musique, hybride de pop, world, blues, folk et asiko, se trouve à la croisée artistique d’artistes tels que Carlinhos Brown, Peter Gabriel and Andres Cepeda. En raison de la musicalité de la langue, il chante principalement en wolof, sa langue maternelle.

Sincère dans sa démarche artistique, charismatique, authentique et simple, tant dans la vraie vie qu’en public, les gens l’aiment, et surtout, il aime les gens. Ses prestations sont remarquées pour sa capacité à faire participer le public, en dansant, en chantant, autant dans la salle que ceux qu’il invite sur scène avec lui. Son grain de voix unique et chaleureux, combiné à ses influences hétéroclites, en font un artiste unique.

Des collaborations exceptionnelles

Élage Diouf s’est d’abord fait connaître pour ses innombrables collaborations, notamment avec André « Dédé » Fortin et son groupe, les Colocs. En tant que co-auteur pour la chanson Tassez-vous de d’là, Élage Diouf remportera le prix Echo de la SOCAN. Ses nombreuses autres collaborations l’amènent à participer, à titre d’artiste-vedette, à la tournée mondiale du spectacle Delirium du Cirque du Soleil, où il participe à plus de 200 représentations dans les plus grandes villes du monde et acquiert une expérience scénique incomparable.

Aksil : un premier album festif

Une star reconnue dans son pays, le Sénégal, Élage a officiellement fait sa marque au Canada en 2010, avec la parution de son premier album solo, intitulé Aksil (« bienvenue », en wolof). Ce dernier rafle plusieurs honneurs tels qu’un prix JUNO pour Album de musique du monde de l’année (CANADA) et un FÉLIX pour Album de l’année – Musiques du monde au Gala de l’ADISQ (Québec). Élage est aussi consacré Artiste Révélation Radio-Canada à la radio publique nationale (CBC) et remporte le prix Hagood Hardy – Musique du monde de la SOCAN. Il remporte aussi le Galaxie Rising Star Award pour sa performance en spectacle au Mundial Montréal.

Melokáane : un second album tout en réflexions

En 2015, Élage a lancé son deuxième album solo fort attendu, Melokáane (« reflet » en wolof). Co-produit par Élage Diouf et Alain Bergé, l’album propose plusieurs collaborations, notamment avec le chanteur multiplatine Johnny Reid et le guitariste Jordan Officer. Melokáane remporte de nombreux honneurs, dont une nomination dans la catégorie Album de l’année – musiques du monde au Gala de l’ADISQ (Québec), ainsi qu’une nomination pour Artiste solo de l’année – Musique du monde au Canadian Folk Music Awards (CANADA). L’album permet également à Élage Diouf de se classer finaliste au prix Charles-Biddle et de recevoir une attestation officielle du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, qui reconnait sa contribution exceptionnelle au développement culturel et artistique québécois. Melokáane se fait également remarquer à travers le monde: il se retrouve en 5e position du palmarès de World Music Charts Europe (WMCE) et en 17e position de Transglobal World Music Chart (TWMC). En 2016, alors que Melokáane devient disponible partout dans le monde, le prestigieux AfroPop Worldwide (magazine en ligne et émission radio de New York) cite l’album dans ses recommandations d’albums à découvrir. Composé de rythmes irrésistibles qui immergent l’auditeur dans une euphorie contagieuse, Melokáane inscrit Élage Diouf comme un sensationnel musicien sénégalais aux influences américaines.

Une série de concerts ont eu lieu au Québec, au Canada et aux États-Unis en 2015-2016. Dans cette lancée, une tournée aux États-Unis est en préparation pour l’automne 2017.

ferloo.com