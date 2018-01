Le Président de l’Alliance Pour la République, Son Excellence Monsieur Macky SALL a réuni le Secrétariat Exécutif National du parti, mardi 2 janvier 2018 autour de l’ordre du jour suivant :

– Informations générales

– Vie du parti.

A l’entame de la rencontre, le Président Macky SALL a renouvelé ses meilleurs vœux à l’ensemble des membres du Secrétariat, à leurs proches et à l’ensemble des militants et sympathisants ainsi qu’aux membres des paris alliés et à leurs familles.

Abordant le premier point de son ordre du jour, le SEN a adopté le projet de construction du siège de l’Alliance Pour la République, prévu sur un terrain de 2000 m2 acquis par le parti et situé sur l’avenue Cheikh Anta Diop. Le projet présenté par l’équipe d’architectes missionnée à cet effet a convaincu les membres du SEN de par sa conception, marquée particulièrement, par la fonctionnalité et la sobriété du bâtiment.

Jugeant que pareille décision est une nécessité impérieuse, dix ans après la naissance l’Alliance Pour la République, pour à la fois consolider la dynamique de victoires et ancrer davantage le parti dans l’histoire politique de notre pays, le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République appelle à une mobilisation exceptionnelle de tous les responsables et militants du parti pour la réalisation de ce projet porteur de sens.

La réunion a permis de consigner des engagements de souscriptions importants auprès des membres du Secrétariat Exécutif présents.

Dès lors le SEN a décidé de lancer une campagne nationale de souscription et a mis en place, un comité pour l’organisation et la gestion transparente de cette campagne.

Par ailleurs, le SEN a validé le projet de tournées à l’intérieur du pays et dans les pays d’accueil de la diaspora sénégalaise, en vue de poursuivre le travail de massification et d’élargissement des bases du Parti.

En outre, le SEN a adressé ses vives félicitations au Président de la République pour son brillant message à la Nation à l’occasion du nouvel an, dans lequel, il a une fois de plus témoigné de la bonne santé économique de notre pays, des progrès incontestables de notre nation sans oublier son engagement pour la paix et le dialogue, les fortes réalisations et perspectives dans les secteurs sociaux, de l’emploi, de la jeunesse de la formation entre autres.

Enfin le SEN engage le Président de la République à poursuivre la politique mise en œuvre dans le cadre de la bonne gouvernance, de la transparence, de la reddition des comptes et de la lutte contre le détournement de deniers publics déjà entamée avec détermination.

Fait à Dakar, le 2 janvier 2018

Le Porte-parole National

Seydou GUEYE