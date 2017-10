L’Alliance des forces de progrès (Afp) se veut clair, elle est pour le financement des partis politiques du Sénégal. La formation politique de Moustapha Niasse l’a fait savoir, dans un communiqué de son Secrétariat politique exécutif tenu avant-hier à Dakar et présidé par Moustapha Niasse lui-même. Sur un autre registre, le parti a réitéré son engagement à soutenir Macky Sall en 2019.

Réuni le 19 octobre dernier, le Secrétariat politique exécutif de l’Alliance des forces de progrès (Afp) a béni l’appel au dialogue du président de la République. Moustapha Niasse et Cie appellent la classe politique à favorablement répondre à l’appel du chef de l’État. «Le Secrétariat politique exécutif encourage la classe politique à se départir des préjugés intolérants et à tout mettre en œuvre pour que le dialogue, consubstantiel à notre culture et à l’histoire politique de notre pays, puisse se nouer, afin de favoriser l’installation d’un climat apaisé durable». Pour eux, «ce dialogue est plus que nécessaire».

Pour ce faire, l’Alliance des forces de progrès croit savoir par où passer. En effet, pour Moustapha Niasse et ses camarades, «l’identification des acteurs sera facilitée par la modernisation des partis et des pratiques politiques, dans l’esprit du Référendum adopté par le peuple souverain, le 20 mars 2017». Ainsi, A cet égard, estiment-il, «le financement des partis politiques sur des critères à discuter est souhaitable».

D’ores et déjà, les progressistes invitent les uns et les autres à se déployer pour préparer la Présidentielle de 2019.

L’Afp «qui ne s’oublie pas» a aussi décidé de procéder méthodiquement à la massification et à l’animation du parti, dans un esprit d’ouverture qui tienne également compte du souhait de plusieurs ex-camarades de renouer avec leurs activités, dans l’Afp.

