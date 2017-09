Tweet on Twitter

Le très cohérent site de statistiques We Global Foot a publié les chances de chaque pays engagé en course pour la qualification au Mondial 2018.

Et selon la même source, la pays africain qui a le plus de chance à entrevoir Moscou est le Nigeria avec 96.68%, suivi par la Côte d’Ivoire avec 80.3%. Les deux pays sont considérés comme ( quasiment qualifiés ).

Arrivent par la suite les Aigles de Carthage de la Tunisie, avec 71.68%, et l’Egypte avec 68.96%. Ils sont considérés comme » bien partis » pour se qualifier à la prochaine Coupe du Monde.

Dans la case » ont besoin d’un coup de chance « , on trouve le Burkina Faso, avec 40.28%, puis le Sénégal, avec 31.88%.

A noter que la RD Congo a 25% de chances, le Cameroun un peu plus de 5%, le Mali 0.2% de chances, et l’Algérie avec 0.16%, mais ils restent trois journées, et tout peut changer, dés ce soir!

Qu’en pensez-vous?