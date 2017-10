Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Le Premier ministre copréside avec son homologue français Philipe Edouard un séminaire intergouvernemental. Ce sera demain jeudi. Le Premier ministre, Mahammad Dionne, quitte Dakar pour Paris ce mercredi, peu après le Conseil des ministres.

Selon les capteurs de L’As, le chef du gouvernement sera accompagné de près d’une dizaine de ministres dont les plus illustres de son gouvernement. On peut citer : Amadou Bâ (Finances), Aly Ngouille Ndiaye (Intérieur), Abdoulaye Daouda Diallo (Infrastructures), Mary Teuw Niane (Enseignement supérieur), Mansour Faye (Hydraulique), Mame Mbaye Niang (Tourisme), Mansour Élimane Kane (Pétrole) et Thierno Dieng (Environnement).

Les questions de défense, de sécurité, d’émigration et de l’économie, notamment avec les découvertes de gaz et de pétrole au large du Sénégal seront au centre des discussions entre les deux premiers ministres. Des rencontres sectorielles entre différents ministres des deux pays pour discuter de coopération sont également prévues.