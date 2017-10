XALIMANEWS : Le Sénégal doit jouer et gagner et s’assurer une qualification à la Coupe du monde, sans faire de calculs. C’est ce que préconise le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Augustin Senghor, sur la double confrontation avec l’Afrique du Sud, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2018. «On ne parle plus de ces matchs en termes d’importance. Il s’agit rien moins que d’une qualification à une coupe du monde. Il ne s’agira pas de calculer s’il faut prendre un, deux ou trois points. Il s’agira simplement de faire tout notre possible pour gagner au besoin les deux matches, pour s’assurer une qualification, non seulement sûre, mais aussi incontestable.

Et c’est sur cela que nous travaillons depuis notre dernier match contre le Cap-Vert», a confié le président de la Fsf. S’exprimant en marge du tirage des demi-finales du tournoi de l’Assemblée nationale, le patron de la Fédération sénégalaise de football reste convaincu que «les joueurs sont gonflés à bloc pour ramener un bon résultat». Me Senghor de saluer les engagements pris par l’Etat pour mettre les footballeurs dans de bonnes conditions.

«Les dispositions sont en train d’être prises pour qu’on puisse voyager avec la Pointe de Sangomar aussi bien pour aller chercher les joueurs à Paris que pour aller à Polokwane et revenir à Dakar», dit Augustin Senghor, avant d’insister sur le soutien massif des Sénégalais : «Nous avons besoin de l’ensemble des sénégalais, de leur soutien massif (…), qu’on soit à l’unisson, dit-il. Et que surtout, les Sénégalais viennent massivement au stade le 14 novembre pour pousser leur équipe vers la victoire».

