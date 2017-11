Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Les lions du Sénégal devront jouer ce mardi le match retour contre l’Afrique du Sud. Quoique déjà qualifiés, les protégés d’Aliou Cissé n’hésiteront pas à sortir le grand jeu pour battre une nouvelle fois l’équipe sud-africaine.

« On veut terminer en beauté. Il faudra terminer sur la meilleure des notes. Et notre objectif premier, c’est de rester invaincus dans ces qualifications. On est resté deux ans sans défaite, Dieu sait que le chemin n’était pas facile. Il nous reste un match, donc il faut tout faire pour gagner », a affirmé Cheikh Ndoye.

Butteur à la troisième journée contre le Cap vert, le longiligne milieu de terrain Cheikh T. Ndoye, souhaite l’invincibilité de son équipe dans les éliminatoires du mondial 2018.

Rester invincible ! C’est ce que désirent les lions de la Téranga en cette sixième et dernière journée. Battre les bafana bafana est donc l’objectif que s’est fixés Cheikh Ndoye et sa bande.

A entendre le milieu de terrain ‘’box to box’’ d’Angleterre, cette logique de rester deux ans sans défaite (la défaite contre l’Afrique du sud est nulle) doit être préservée.

Le président de la république, Macky Sall a tenu le même discours aux lions ce lundi au palais de la République.

Cette tâche ne sera cependant pas facile d’autant plus que les sud-africains ne se rendront pas à Dakar pour subir une humiliation. Sachant que la donne a changé et que les deux équipes vont jouer sans pression et devront donc, à Dakar, livrer un match plaisant pour le bonheur du public.

On regrette cependant les absences des deux chouchous du Sénégal Mané et Keita Baldé pour illuminer le stade Léopold Sédar Senghor.