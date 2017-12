Tweet on Twitter

Après « la patrie avant le parti », le Premier ministre Mouhammad Boun Abdallah Dionne a prononcé un nouveau slogan « Sénégal de tous et pour tous ». Mais ce slogan semble mal sonner dans les oreilles de l’honorable député Moustapha Mamba Guirassy qui estime que c’est plutôt « le Sénégal de certains sénégalais et de l’étranger ».

« Monsieur le Premier ministre vous avez parlé de Sénégal de tous et pour tous, c’est plutôt un Sénégal pour certains sénégalais et pour l’étranger car l’enfant de Fongolimby ne se retrouve pas dans ce Sénégal de tous et pour tous, lui qui demande depuis des années une piste de 10 kilomètres, lui qui n’a pas accès au soin de santé, lui qui ne peut pas aller à l’école… », s’est indigné l’honorable député Moustapha Guirassy.

Et Moustapha Guirassy d’ajouter pour le regretter la politique de territorialisation du gouvernement. « Plusieurs milliards sont investis dans des projets à Dakar et ses alentours mais qui n’ont aucun impact sur le Sénégalais de l’hinterland. Ce sont des besoins sophistiqués qui ne répondent pas aux besoins des populations », a-t-il fait remarquer.

ferloo.com