Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur s’est fendu d’un communiqué ce lundi pour expliquer les raisons et les circonstances de l’expulsion de nombreux Sénégalais des USA.

«Ces compatriotes sont passés par les pays de l’Amérique Latine pour entrer aux Etats-Unis sans visa et, sur place, se sont présentés comme des réfugiés pour solliciter l’asile politique. Mais après avoir instruit leurs dossiers suivant les procédures légales en vigueur aux Etats Unis d’Amérique, et n’étant pas convaincus de leurs prétentions, les tribunaux américains ont décidé souverainement de leur expulsion», explique le document qui précise que les autorités sénégalaises ont veillé, par l’intermédiaire du Consulat général du Sénégal à New-York, à ce que les droits soient préservés et que la dignité humaine soit respectée.

Seulement, si l’on en croit Alioune TINE, le ministère de Mankeur NDIAYE a encore raconté des bobards. Sur son compte twitter, l’ancien secrétaire général de la RADDHO prend le contrepied de la Diplomatie sénégalaise. «Calvaire des Sénégalais rapatriés des USA, menottés et renvoyés au Sénégal où ils sont sans soutien, désespérés, tentés par l’irréparable », a tweeté Alioune TINE.

WALFnet