L’international sénégalais, Kalidou Koulibaly, régulier depuis plusieurs années dans le championnat de la Serie A a, lors de la soirée de gala de la ligue italienne été désigné comme faisant partie de l’équipe type de l’année avec six (6) joueurs de la Juventus de Turion si on y ajoute Dani Alves qui a rallié Paris, trois (3) de Naples et un de la Roma.

Il aurait pu prétendre au titre de meilleur joueur de l’année, mais le portier de la Juventus, Buffon a été désigné. Ce dernier qui a annoncé sa retraite internationale et de sa carrière aussi estime de façon ironique, que malgré sa longévité , « c’est la première fois qu’il gagne un trophée de ce genre en Italie. Même en jeunes, cela n’a jamais été le cas »

Voici le onze type de l’année:

Buffon (G), Dani Alves (ex Juve), Bonucci (Juve), Kalidou Koulibaly (Naples), Alex Sandro (Juve), Nainggolan (Roma), Pjanic (Juve), Hamsik (Naples), Mertens (Naples), Higuain (Juve), Dybala (Juve).

Avec Senego

