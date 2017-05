Keur Massar n’a pas échappé non plus, ce mercerdi, à la furie des feux. Un incendie d’une rare violence a emporté des magasins et ravagé plusieurs voitures qui se trouvaient à un stationnement, non loin des lieux du drame. Les sapeurs pompiers, arrivés à temps, ont pu limiter les dégats. Les causes de l’incendie, n’étant pas connues, la police a ouvert une enquête.