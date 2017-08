Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS- L’affaire du saccage des bureaux de vote du centre de l’université Baye Lahad Mbacké de Touba connait désormais une tournure judiciaire. En effet, Serigne Assane Mbacké et Mor Lo, tous deux respectivement responsables du Pds et de l’Apr à Touba viennent d’être placés sous mandat de dépôt par le Procureur de la République à Diourbel, Oumar Guèye.

Ils sont poursuivis pour destruction de biens publics, voie de faits, et actes de vandalisme et devront, pour le moment, passer un séjour carcéral à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel en attendant leur procès qui est déjà fixé au jeudi 17 août prochain.