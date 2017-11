Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Tivaoune déroule le tapis rouge au président de la République et sa délégation dont la Première dame, Maréme Faye Sall. En prélude du « Gamou » qui marque la naissance du Prophète Mohammed (PSL) qui sera célébrée dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2017, le Chef de l’Etat a entamé une visite de 48 heures dans la ville sainte.

Réagissant après les propos du Chef de l’Etat, le Khalif général des Tidianes lui a dit qu’il n’y a jamais d’un (1) sans deux (2). Serigne Mbaye SY Mansour a ainsi évoqué le second mandat que veut le président Macky Sall. « Si Dieu n’avait pas voulu de donner un second mandat, Il ne t’en aurait pas donné un premier », a-t-il dit, lui demandant de s’en remettre donc au Tout Puissant. Et, que ses prières l’accompagnent compte tenu de ce qu’il a fait pour les cités religieuses.