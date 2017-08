XALIMANEWS : Regroupé au sein du secrétariat exécutif national, le Parti Socialiste a analysé les résultats du scrutin du 30 juillet 2017. Les 49,48% enregistré par la coalition Benno Bokk Yaakaar ne semble pas être ébranlé les camarades de Ousmane Tanor Dieng.

De l’avis du porte-parole Serigne Mbaye Thiam : « aller au deuxième avec 49,4% et perdre les élections, on ne l’a jamais vu ».

Par ailleurs, le Ps s’est félicité de la victoire de Bby, notamment à Dakar où il y avait un « enjeu particulier ».

« En 2009, le Ps a gagné les élections locales parce que la direction du parti et ses responsables ont soutenu la liste dans le cadre de Benno Siggil Senegaal. La même chose s’est produite en 2014 où Tanor, d’autres responsables du parti et moi-même ont battu campagne dans les communes pour la liste Taxawu Dakar. Au referendum, le Ps n’était pas avec certains dissidents de Dakar et on a vu les résultats. Ils ont répété la même chose pour ces législatives», a soutenu Serigne Mbaye Thiam.

Ousmane Tanor Dieng et ses camarade estiment que le scrutin du 30 juillet aura permis de voir « ceux qui défendent les intérêts du parti qui ont un nombre d’élus conforme aux intérêts de celui-ci et ceux qui ne voulaient pas qu’on soit dans une coalition et ont vendangé leurs intérêts dans d’autres coalitions ».

Source L’obs