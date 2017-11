Tweet on Twitter

Sur sa route pour Touba, où il doit célébrer le Magal, Serigne Modou Kara Mbacké a fait une escale à Thiès, la cité du rail. Se rendant dans son natal,quartier “Serigne Abdoulaye Yakhine Diop“, Serigne Modou Kara y a croisé le maire de Thiès, Talla Sylla, rapporte le quotidien l’As.

Selon le journal, Serigne Modou Kara a alors dit avoir révélé à Idrissa Seck qu’un jour, « les rênes du temporel et du spirituel seront entre les mains de Thiessois ». Il a par ailleurs confirmé sa prédiction. Et Serigne Modou Kara est même allé plus loin en indiquant qu’il en sera l’un.

« Je réitère les mêmes propos. Et d’ailleurs pour être clair, l’un, c’est moi. Et il m’appartient également de désigner l’autre. J’avais dit à maintes reprises qu’Abdou Diouf sera remplacé à la tête de l’État par un talibé mouride. Quant à Macky Sall, c’est moi qui vais désigner son remplaçant. Libre à chacun de croire ou de ne pas croire. Mais l’avenir nous édifiera », a dit Serigne Modou Kara. Des propos rapportés par le quotidien l’As.

Avec pressafrik