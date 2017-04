Pour avoir traité de «diable» Macky Sall et son régime, Serigne Mor Mbaye a reçu la réplique salée de son ancien étudiant Massamba Guèye, conseiller culturel du président de la République. C’était samedi lors du lancement du mouvement Génération Y de Boubacar Camara.

Au début, c’est échange de civilités entre un professeur, Serigne Mor Mbaye, et son ancien étudiant, Massamba Guèye. Mais le pacte est brisé par l’ancien maître, samedi, lors du lancement du mouvement Génération Y. Faisant fi de la position de Massamba Guèye, conseiller culturel du Président Macky Sall, le psychologue Serigne Mor Mbaye attaque avec virulence les différents régimes au Sénégal. Aux jeunes de la Génération Y de Boubacar Camara, il conseille : «Vous devez vous battre parce que vous avez en face de vous des gens cyniques. Ces sont ces élites parasitaires et mercenaires. Le pays ne les intéresse pas.» En face, Massamba Guèye adopte un sourire gauche qui trahit une colère intérieure. Le temps que M. Mbaye ne soit beaucoup plus précis en s’attaquant à Macky Sall sans le nommer. Il dénonce : «Il y a un génocide qui se trame de la part de nos dirigeants. Comment peut-on mettre plus de 600 milliards pour un train alors que la plupart de tes routes dans les régions ne sont pas bonnes ? Ces dirigeants vont vous tuer. Si le pays t’intéresse, tu ne peux pas vendre les terres du Nord du pays à des multinationales. Ce n’est pas possible. Nos dirigeants sont des diables.»

Si le public ovationne, certains visages ne manquent pas d’afficher une certaine gêne devant Massamba Guèye, impassible. «Il faut aller parler aux populations parce que c’est votre avenir qui est en jeu. Vos dirigeants politiques sont en train de vous tuer. Ce qui se passe, c’est innommable. Votre avenir est menacé», constate encore Serigne Mor Mbaye qui souligne que «la plupart des intellectuels qui ne parlent pas sont des lâches et traînent des casseroles». Il conclut, un brin chambreur : «Ils sont payés pour garder le silence sur les dérives du pouvoir politique. Le sort du Peuple est le cadet de leurs soucis». La provocation a trop duré. Massamba Guèye se permet une «parenthèse» avant de répondre aux interpellations du public sur la dépravation des valeurs. «Tous ceux qui sont dans les fonctions de responsabilité ne sont pas des diables. Je suis conseiller du Président Macky Sall en l’assumant avec beaucoup de fierté après ma démission de mon poste de directeur général pour des raisons d’éthique», a-t-il dit. Ensuite, il soutient son mentor : «Le Président Macky Sall a dit la patrie avant le parti. Il m’a convaincu de venir travailler avec lui. Il n’est pas un diable. Si quelqu’un d’autre lui connaît des tares, qu’il le dise. Je ne suis d’aucun parti politique. Mon seul parti politique est le Sénégal. Je ne suis pas le diable et je ne travaille pas avec des diables.» Visage moqueur, le psychologue, encaisse la réponse de son ancien étudiant par un sourire diplomatique. L’incident est clos.

Source: lequotidien.sn