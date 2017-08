Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS- Sur les ondes de la Rfm, le psychologue, Serigne Mbaye Thiam, voit dans les propos de l’insulteur public un sentiment de révolte et de malaise.

«Le comportement de Assane Diouf est celui d’un certain déséquilibré mental. Il y a beaucoup d’individu d’un échantillon de l’humanité comme lui au Sénégal. Au sein des partis politiques, les gens les utilisent à des fins parfois d’agresser l’adversaire. Ce n’est pas nouveau, il y en a même qui se retrouve dans les couloirs de la République. Selon leur état de santé mental, ces personnes agissent de cette façon, avec des termes orduriers, avec un sentiment de rancœur inouïe. Nous sommes tous fous quelque part. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas normaux, qui sont carrément limite et qui tiennent des propos vraiment fous. Il y a certainement dans ses propos des choses qui intéressent les populations. Et même si cette vérité que profèrent ces individus n’est pas forcément la vraie, elle les excite parce qu’elles sont demandeuses de solutions. Il faudra prôner le retour des valeurs», a-t-il déclaré.