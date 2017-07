Le guide des Moustarchidines Wal moustarchidaty a fait une autre révélation de taille. Lors de son « Gamou » aux Champs de courses, Serigne Moustapha Sy a expliqué la raison pour laquelle il a parlé d’Abdou Diouf, lors de sa sortie à la Place de l’Obélisque/

Selon le fils du Khalife général des « Tidianes », il a eu à se marier avec la fille d’Abdou Diouf. Mais le mariage a fait long feu. Il n’a duré, en effet, toujours selon ses révélations, que huit mois.

Mais un jour à Paris, sa femme (la fille de Abdou Diouf) lui a révélé qu’en fait elle avait été chargée d’une mission à ses côtés par son père et par Macky Sall. « La mission qui lui était confiée était de me séduire en me faisant dévier (fo a-t-il dit en wolof) afin qu’ils aient une portée d’entrée auprès de moi.

C’est elle qui me l’a dit, en précisant que c’est mon père Abdou Diouf qui me l’a fait faire avec Macky Sall », a-t-il révélé. Serigne Moustapha Sy de jurer qu’il dit la vérité. « C’est à Paris qu’elle me l’a dit. Elle m’a aussi dit tout ce que je voulais savoir », assure le guide des Moustarchidines Wal moustarchidaty, pour donner plus de précisions.

Malheureusement pour Abdou Diouf, Serigne Moustapha Sy a fini par épouser la fille. Mais, apparemment, tout s’est passé dans le plus grand secret, puisque la fille de Abdou Diouf lui aurait ajouté: « si mon père savait qu’on était mariés, il me tuerait ».

Serigne Moustapha Sy expliquait ainsi les raisons pour lesquelles il a reparlé de Abdou Diouf, tout en indiquant que ce dernier ne l’intéresse plus. « Si je parle de lui, j’ai mes raisons, je fonde ça sur quelque chose », a-t-il clamé.

Voilà aussi la raison pour laquelle il est prudent avec Macky Sall. « Peut-être même que ce n’est pas lui qui a orchestré cette affaire, mais on ne sait jamais. En tout cas, quand je possède des informations de ce genre, il est normal que je fasse attention et que je prenne mes distances. »

Alassane Dramé (jotay.net)