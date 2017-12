Serigne Moustapha SY: « Si un Gardien de la Confusion et un ministre de l’Inférieur… »

Dans sa déclaration de lendemain du Mawlid au Champ de course, Serigne Moustapha SY, leader de Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty et fils du défunt khalif des Tidianes, Serigne Cheikh Tidiane SY Al Makhtoum, n’a pas raté le pouvoir en place.

Rapportant les propos de son père, le guide religieux indique: « Tu sais, dans nos pays, les ministres de l’Inférieur sont capables de faire toutes les bassesses et de toutes les petitesses envers les hommes honnêtes. Et si tu es capable de faire cela, tu n’es plus un ministre de l’Intérieur mais de l’inférieur ».

Pis, sert-il, « si un Gardien de la Confusion et un ministre de l’Inférieur gouvernent les destinés d’un pays, ce pays ne peut que sombrer ».

Serigne Moustapha SY a ainsi abordé l’affaire Khalifa Sall dans sa déclaration au Champ de course. Selon ces propres termes, « on s’achemine vers un grand changement dans ce pays ». Et, à l’en croire, il peut faire chuter le président Macky Sall.

pressafrik.com