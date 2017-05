“Macky Sall doit beaucoup faire attention…”

Actuel conseiller à la Communauté rurale de Touba Mosquée, Serigne Sidy Mbacké, Ibn Chekhouna Abdou Lahat, séjourne actuellement aux Etats-Unis, plus exactement à Louisville, Kentucky. Soucieux de la situation actuelle du pays, il met en garde le président Macky Sall pour une meilleure prise en conscience des besoins des Sénégalais.

“Le constat que je fais pour le moment, c’est qu’il y’a trop de problèmes dans la politique. Macky Sall doit beaucoup faire attention, car la manifestation que j’ai suivie vendredi dernier (Mankoo Taxawu Senegaal) et celle d’avant (Y’En-à-Marre) ne sont pas rassurantes. Il doit regarder sur le rétroviseur et voir les causes qui ont occasionné la chute de ses prédécesseurs. Les manifestations de ce genre ont beaucoup joué sur leur descente aux enfers. Macky Sall a actuellement des objectifs bien fondés dans sa tête. Donc, il doit obligatoirement faire attention à la situation actuelle du pays, s’il veut les atteindre. Il doit se tourner vers les populations, s’enquérir de leur situation, voir leur besoin et essayer de les résoudre. C’est ça son rôle et ceci constituerait un bon fondement politique. Je lui suggère de suivre cette démarche. Ce serait mieux pour lui, au lieu de se camper sur des détails inutiles et largement dépassés”. telles ont été les déclarations du petit-fils de Serigne Touba à propos de la situation politique du pays.

Par ailleurs, Serigne Sidy Mbacké Ibn Cheikhouna, conseiller dans la Communauté rurale de Touba Mosquée revient sur la période “pré-législative” à Touba et prévient sur les futurs choix de Macky Sall. “L’autre aspect que je voudrais evoquer est que la situation politique à Touba mérite une introspection. On ne parle pas seulement en tant que petit-fils de Serigne Touba, mais comme citoyen simple soucieux de la situation politique de terroir. Je suggère au Président Sall de regarder bien ceux qu’ils doivent élire à Touba. Il y’a certains qui seront sanctionnés par la population de Touba dès qu’ils seront élus, parce qu’ils ne sont pas là pour l’intérêt de cette ville sainte. Ils n’agissent jamais pour l’intérêt des populations. Touba a ses propres réalités et on ne laissera plus jamais personne aller à l’Assemblée nationale pour ses propres intérêts. C’est ça notre combat pour le moment. Si le Président pense que Touba fait partie de ses priorités, il doit choisir des gens qui agissent pour notre intérêt. Il a beau faire des nominations à Touba, mais à y regarder de très prêt, c’est gens là n’y ont rien apporter. Ils ne pensent même pas à la population. Ils n’y vivent pas. Ils n’y viennent que les week-end ou occasionnellement. Macky n’a qu’à choisir ceux qui sont pour l’intérêt des populations. Qu’importe leur appartenance politique, qu’ils soient dans le pouvoir ou dans l’opposition, ça nous est égal. S’ils roulent pour notre intérêt, on les suivra. On est fin prêt. On est là, actuellement, aux Etats-Unis pour une mission de consultation. On a fait pas mal de pays comme le Brésil, l’Espagne, l’Italie etc. Le constat est que les mêmes problèmes demeurent partout. On attend juste les listes pour voir qu’est-ce que les Législatives vont donner. Ce ne sont uniquement pas les paroles qui vont faire marcher le pays, mais plutôt des actes et des hommes qu’il faut à leur place”. dira-t-il.

Pour finir, le petit-fils de “Abdou Lahat” appelle l’union sacrée autour de la grande famille de Serigne Touba. “Le troisième aspect sur lequel j’aimerais se prononcer, c’est qu’on a constaté plusieurs tiraillements au sein de notre famille. Certains se jettent le discrédit par presses interposées. Ce n’est pas normal. On doit se regarder en face, se dire des vérités, au lieu de s’entredéchirer ou de mettre des affaires personnelles sur la place publique. On est tous une famille. On ne doit pas mélanger famille et politique pour son propre intérêt. Serigne Touba nous a inculqués le culte de la discipline et on doit suivre ses enseignements. J’ai dû entendre des propos malsains à l’endroit de Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr. Je condamne les médias sur certaines situations, car certains propos insensés ne méritent pas d’être divulgués par la presse. Tous ce que les gens diront dans la presse doivent être véridiques, car demain fera jour et les paroles demeureront éternellement. “Serigne Bass” doit être encouragé et soutenu par toute la communauté mouride. C’est mieux de le dénigrer à chaque occasion. Il est un exemple et mérite le respect total de toute la famille”.

Papa Waly NDAO, Louisville Kentucky (USA)