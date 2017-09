XALIMANEWS : La coordination du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) du campus de Dakar va boycotter les examens de la session d’octobre prochain, si les sommes dues aux 1er et 2nd semestres de l’année ne sont pas payées.

C’est ce que les responsables dudit syndicat ont fait savoir, hier dans un communiqué transmis à ‘’EnQuête’’. ‘’Les enseignants-chercheurs, déçus, indignés, trahis, abusés et abandonnés, n’ont plus le cœur à l’ouvrage. Pour eux, les sacrifices qu’ils ont consentis n’en valent pas la peine car, contrairement aux vœux pieux exprimés çà et là, l’enseignement supérieur n’est pas une priorité pour l’Etat’’, lit-on dans la note.

En effet, selon les enseignants de la coordination SAES de Dakar, les sommes dues au 1er et 2nd semestres de l’année 2017, ‘’n’ont pas encore été payées’’. ‘’La coordination avait accepté d’accorder des délais supplémentaires à l’Administration. Celle-ci, encore une fois, n’a pas respecté sa parole.

Pour opérationnaliser le mot d’ordre de boycott pédagogique, elle demande aux camarades de ne point remettre les copies, ni donner les sujets de rattrapage, de boycotter les examens jusqu’au paiement des sommes dues des premier et deuxième semestres’’, ordonne le SAES. Dès lors, les enseignants de la section Dakar informe qu’une assemblée générale de rentrée sera organisée en début octobre 2017.