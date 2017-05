Le directeur exécutif de l’Amnesty International Sénégal n’y va pas par quatre chemins. Selon lui, c’est la main de Macky SALL qui est derrière le traitement infligé à Khalifa SALL.

«Imposer à cet homme politique des restrictions induises aux droits de visite alors qu’il gère depuis la prison sa mairie est inacceptable. Ce sont des restrictions imposées pour des raisons politiques. C’est l’autorité politique qui a dicté ces restrictions à l’administration pénitentiaire pour empêcher à Khalifa SALL de continuer à recevoir ses soutiens et de continuer à faire son travail politique. C’est Macky Sall lui-même qui a dicté ces restrictions», a soutenu Seydi GASSAMA qui s’exprimait ce mardi lors du lancement de la campagne mondiale «Osons le courage».

Pour lui, «les restrictions imposées aux visites de Khalifa SALL constituent de violations graves de ses droits. Car, estime-t-il, le maire de Dakar est une personnalité importante au Sénégal. N’importe quel chef d’Etat du monde qui va en visite en France doit rendre également visite au maire de Paris ».

Le directeur exécutif de l’Amnesty International Sénégal ne s’arrête pas à ces observations.

«Ils sont en train, aujourd’hui, de nous placer au même niveau que la Russie ou le Zimbabwe. Il faut que Macky SALL sache que la démocratie est arrivée au Sénégal à un niveau où on ne peut accepter de reculer. Et là où on n’est arrivé, ce n’est pas de son fait, c’est du sacrifice consenti par le peuple sénégalais. Il a profité de cela pour être Président. Donc il ne faut pas qu’il nous retourne en arrière en matière de démocratie», a poursuivi Seydi GASSAMA.

WALFNet