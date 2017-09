XALIMANEWS- Suite à la décision de l’État du Sénégal d’expulser Kémi Séba, le Président de Amnesty International au Sénégal, Seydi Gassama, a réagi et juge cette mesure illégale. Selon lui, l’activiste franco béninois n’était pas en train de mener des activités pouvant géner l’opinion et mener les autorités à prendre une telle décision. “Cette mesure est illégale et va à l’encontre des droits de l’homme”, s’est-il indigné.

Et Seydi Gassama de déplorer les conditions d’expulsion du président de l’ONG Urgences Panafricainistes. “On n’a aucunement le droit de venir cueillir quelqu’un pour l’amener à l’aéroport et le déporter. On devrait au moins lui donner une chance de s’expliquer par des voies légales”, a t-il ajouté.