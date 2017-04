Tweet on Twitter

Le meeting organisé à Yoff, ce samedi par Mouhamed Samb, un des souteneurs de Macky Sall, a servi de tribune à Seydou Gueye, responsable de l’Apr à la Médina, venu répondre à l’appel d’Abdoulaye Diouf Sarr, de tirer à bout portant sur l’opposition.

«L’opposition est jalouse de la réussite du chef de l’Etat, Macky Sall qui en train de faire émerger le Sénégal dans tous les domaines. Egalement, en apportant des solutions aux problèmes des Sénégalais. Mais, l’opposition passe tout son temps à faire dans la calomnie, dans l’outrage, alors que le pays marche. Elle refuge de reconnaitre que depuis l’arrivée de Macky Sall au pouvoir, le pays fonctionne bien. Cela, même l’ancien Président, Me Abdoulaye Wade qui était en compagnie de sa famille, parti se faire confectionner une carte d’identité biométrique en France, s’est rendu à l’évidence qu’il y a eu beaucoup d’efforts consentis en ce sens par Macky Sall. Il a eu à saluer les avancées significatives apportées par son successeur, Macky Sall», a déclaré Seydou Gueye.

Avant de poursuivre «c’est pourquoi, nous ne céderons guère le plus petit lopin de terrain à l’opposition aux prochaines joutes électorales. Nous les attendons de pied ferme aux élections législatives. Macky Sall a beaucoup d’espoir pour Dakar, c’est pourquoi, nous avons entamé le travail pour la reconquête de la capitale. Ce, par l’organisation de meetings, de rencontres politiques. Déjà, sur instruction du chef de l’Etat, Abdoulaye Diouf Sarr, Amadaou Bâ, Mbaye Ndiaye, entre autres responsables et moi-même, main dans la main, nous nous mobilisons pour reconquérir Dakar, où Macky Sall est sociologiquement majoritaire».

igfm.sn