Depuis quelques jours, l’annonce du retour de Me Wade à Dakar polarise l’actualité. Mais, du côté du pouvoir, on se dit nullement ébranlés. «On n’a pas peur de Abdoulaye Wade», a clamé Seydou Gueye, ministre conseiller, porte-parole du gouvernement.

Le membre de l’Apr estime que l’héritage de Me Wade, «c’est des abris provisoires et une économie qui a chuté vertigineusement». «Il est nostalgique mais lorsqu’il sera au Sénégal il sera dépaysé parce qu’il verra une transformation radicale du visage du pays réalisée par son successeur.», a indiqué le porte-parole du gouvernement.

setal.net