Seydou Gueye, le ministre porte-parole du Gouvernement pense qu’au Sénégal, il y a trois présidents leaders: Léopold Sedar Senghor, Abdoulaye Wade et Macky Sall.

Invité à prendre part jeudi 11 mai à une conférence sur le leadership organisée par l’amicale des étudiants du Centre de formation professionnelle commerciale (Cfpc) au Cices, le porte-parole du Gouvernement révèle qu’il y a trois présidents leaders au Sénégal: Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Wade et Macky Sall et c’est tout. Et Seydou Gueye ne considère pas le président Abdou Diouf comme un leader, malgré l’immense estime qu’il a pour l’ancien secrétaire général de la Francophonie.

« Je ne veux offenser ni manquer de respect à personne dans ce pays. Pour moi, le président Abdou Diouf n’est pas un leader. Il a été utile avec son apport administratif et son rôle stabilisateur joué pendant son régime « .

« Jeunesse sénégalaise et africaine face aux défis du leadership », était le thème de cette rencontre qui était animée par l’ancien ministre des Affaires étrangères, Cheikh Tidiane Gadio au Cices. Dans son allocution, Seydou Gueye a aussi relevé les quatre pouvoirs du leadership. D’après lui, il s’agit du pouvoir légal, l’expertise, la communication et la maîtrise de l’environnement de l’Etat. Par ailleurs, il a invité aux étudiants de ne pas confondre le terme leadership et management, avant de conclure en fin de propos que » le leadership ne s’enseigne pas, mais il peut s’apprendre « .

