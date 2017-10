Une vidéo montrant la femme de Cheikh Béthio, lui offrant un «adiya» de 270 millions de francs Cfa pour le Magal, fait le buzz sur le net. Interpellée hier sur cette affaire, la présidente de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), Seynabou Ndiaye Diakhaté, a fait savoir qu’elle n’était pas au courant, mais l’Ofnac a la possibilité de s’autosaisir. «Lorsqu’on nous informe de l’existence de présomption ou d’indice de corruption et de fraude, nous avons la possibilité de nous saisir et de mener nos investigations. Ce qu’on a fait et refait plusieurs fois», dit-elle. Avant de rappeler «que les principes qui guident les enquêtes au niveau de l’Ofnac, ce sont les principes de confidentialité et de secret. Qui sont des principes fondamentaux dans toute procédure d’enquête. Et ce sont des procédures qui sont appliquées au niveau de l’Ofnac».

