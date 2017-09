Tweet on Twitter

XALIMANEWS-Le nouveau ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Me Sidiki Kaba, semble être à la bonne place. D’emblée, le nouveau patron de la diplomatie sénégalaise se projette sur les objectifs pour prendre conscience des enjeux.

“Je remercie le Président de la République, son Excellence Macky SALL, pour la confiance (renouvelée) qu’il a placée en ma personne et lui réaffirme mon soutien et ma volonté de poursuivre la mise en œuvre de son programme pour la diplomatie sénégalaise et à l’endroit des Sénégalais de l’extérieur” dit sur sa page officielle.